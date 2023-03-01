OnePlus заявила, что готовит складной смартфон

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания OnePlus планирует выпускать свой складной смартфон. Тогда, правда, инсайдеры ничего не сообщили о том, как именно будет выглядеть этот смартфон, какие у него будут особенности или характеристики — просто было сказано, что компания работает в этом направлении. Но оказалось, что это действительно не слух и не выдумка — компания OnePlus в рамках выставки MWC 2023 официально заявила, что работа над новым смартфоном уже ведётся, этот гаджет будет достаточно привлекательным и выйдет в 2023 году, но точных дат компания пока что называть не собирается. Вероятно, устройство готово в качестве прототипа, но до серийного производства ещё далеко.

При этом мы ничего невероятного от складного смартфона OnePlus не ждём, потому что там не может быть ничего уникального. Складные дисплеи для всего рынка смартфонов производит компания Samsung, так что лучше, чем у неё, дисплей просто быть не может — это невозможно. За основу производительности гаджета будет взят флагманский процессор Qualcomm, который тоже уже достаточно давно используется и никого особо не удивит. То же самое можно сказать про операционную систему, оперативную память и прочие бонусы, к которым мы уже давно привыкли. Вопрос только в цене, потому что складные устройства обычно достаточно дорогие, при этом хотелось бы понять, на чём производитель планирует делать акцент. Будем ждать официальный анонс.
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