Oneplus 8 Pro Crossfire Mobile отправили в продажу

Крупные производители смартфонов достаточно часто работают над тем, чтобы привлечь новую аудиторию к своим гаджетам, выпуская интересные смартфоны или делая упор на том, что эти смартфоны предоставляют потенциальному покупателю нечто удивительное. К примеру, Oneplus 8 Pro Crossfire Mobile в формате уникального лимитированного издания будет официально представлен в самое ближайшее время. Игра Crossfire Mobile получила поддержку 120 Гц на данном смартфоне и именно в честь этого было принято решение выпустить дополнительный вариант гаджета специально для фанатов. В итоге у всех желающих теперь есть возможность получить крутой продукт за разумные деньги и получить при этом дополнительные подарки в самой видеоигре. Отличная новость.