Операционную систему Android 10 уже тестируют на Samsung Galaxy S9

2019-09-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S9; [104]
Голландское издание GalaxyClub сообщило о том, что компания Samsung начала тестирование прошивки на основе Android 10 смартфонов Galaxy S9 и S9+. Если верить источнику, Samsung запустит публичный бета-тест Android 10 на Galaxy S9 до выхода финальной версии, точные сроки релиза которой пока не сообщаются.

Напомним, что представленные в прошлом году Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Младшую версию оснастили 4 ГБ ОЗУ, а старшую – 6 ГБ ОЗУ. Также Galaxy S9+ получил двойную 12+12 Мп камеру, а Galaxy S9 – одинарную на 12 Мп.

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