Oppo A54s слили в сеть до релиза

Китайский производитель смартфонов Oppo может вскоре представить смартфон Oppo A54s. Ожидается, что A54s станет обновлением OPPO A54, выпущенного еще в марте 2021 года. Изображения показывают, что A54s имеет 6,52-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением HD+. Там же расположена каплевидная выемка для 8-мегапиксельной селфи-камеры, что тоже было вполне ожидаемо — производитель использует такой дизайн повсеместно. В Oppo A54s будет значительно улучшена система основных камер, поскольку основная камера представляет собой датчик изображения на 50 Мп, который заменяет датчик 13 Мп в A54 и A16. Устройство также будет оснащено 2-мегапиксельным макросенсором, который позволит делать интересные снимки мелких предметов. Кроме того, A54s будет работать на процессоре MediaTek Helio G35 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

И, что самое интересное, модель будет поставляться с Android 11 из коробки вместе с фирменной прошивкой Color OS 11. Сейчас есть информация о том, что смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах — Pearl Blue и Crystal Black. И хотя мы не уверены в дате запуска данного смартфона, ожидается, что A54s будет доступен в Европе по цене 219 евро (253 доллара США). Стоит отметить, что некоторые детали, опубликованные для Oppo A54s, включая информацию о европейских ценах, могут быть не окончательными. В ближайшее время производитель должен официально представить устройство и рассказать, какие там есть фишки и особенности.