Oppo A7 красивая модель

Компания Oppo выпустила в этом году новинку среднего варианта. Камера сдвоенная (13 + 2 Мп), а лицевая 16-мегапиксельная. Емкость АКБ – 4230 мА/ч. Присутствует дактилоскопический сканер (размещен на задней панели). Габариты изделия: 155,9 х 74,4 х 8,1 мм, весит аппарат 168 грамм.Новинка представлена в двух вариантах: с 3 и 4 Гб системной памяти и флэш-накопителем на 32 Гб. При этом в обоих случаях предусмотрено наличие слота для карт памяти (до 256 ГБ). Девайс работает под управлением Android 8.1 Oreo c надстройкой Color OS 5.2.Аппарат базируется на однокристальной платформе Snapdragon 450 с графикой Adreno 506 и оборудован 6.2-дюймовым экраном (разрешение 1520 на 720 точек) с каплевидным вырезом под селфи-камеру в верхней части.Стоимость смартфона составит 230 долларов.