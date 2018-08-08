Oppo F9 Pro получит быструю зарядку VOOC Flash Сharge

Компания Oppo решила подогреть интерес к смартфону Oppo F9 Pro, выпустив один ролик и пару картинок. Промо-материалы подтверждают экран с необычным вырезом в виде капли, сдвоенную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 3,5 мм аудиоразъем и быструю зарядку VOOC Flash Сharge, пятиминутного заряда которого хватит на два часа разговоров.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру с датчиками на 16 Мп, фронтальную камеру на 25 Мп, а также аккумулятор на 3400 мАч. Ориентировочная цена устройства составит 440 долларов.