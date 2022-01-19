Oppo Find X5 будет иметь процессор Dimensity 9000

Ранее мы узнали, что Oppo Find X5 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 1, а сегодня стало известно, что Find X5 будет работать на чипсете Dimensity 9000.

Find X3 поставлялся с чипсетом Qualcomm среднего уровня, но теперь Oppo решила выбрать Mediatek и его флагманскую 4-нм платформу для своего среднего флагмана. Ранние данные свидетельствуют о том, что Dimensity 9000 имеет более быстрый процессор, но более медленный графический процессор по сравнению со Snapdragon 8 Gen 1. Также сообщается, что Find X5 будет иметь пару 50-мегапиксельных камер на задней панели совместно с 13-мегапиксельной камерой, что соответствует Find X5 Pro. Однако неясно, будут ли у них точно такие же датчики. Ожидается, что Find X5 будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт с функцией обратной беспроводной зарядки на 10 Вт. Сообщается, что и Find X5, и Find X5 Pro появятся после китайского нового года, 1 февраля.