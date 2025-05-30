Oppo Find X8 Ultra протестировали под давлением

Компания Oppo выпустила свой флагманский смартфон Find X8 Ultra в апреле текущего года, но, к сожалению, это устройство предназначено исключительно для китайского рынка, поэтому большинство пользователей по всему миру никогда его не увидят. Тем не менее, это не остановило Зака с канала JerryRigEverything — он всё же достал смартфон, чтобы провести своё знаменитое испытание на прочность. Тест получился как минимум интересным. Начинается всё стандартно — защитное стекло экрана начинает царапаться на 6 уровне шкалы твёрдости Мооса, более глубокие борозды появляются на уровне 7. Рамка корпуса металлическая, экран выдерживает воздействие открытого огня около 35 секунд — следов при этом не остаётся. А вот тест на изгиб вызывает вопросы.

При сгибании с тыльной стороны с каркасом устройства ничего не происходит, но если согнуть смартфон с лицевой стороны, рамка расходится вдоль линии антенны, расположенной между кнопками питания и громкости. Дальнейших повреждений не происходит, что делает результат странным — устройство как бы не сломалось, но и полностью тест не прошло. Теперь у устройства очень странная форма, и степень влагозащиты, скорее всего, нарушена. С другой стороны, стоит отметить, что блогер в рамках видео давил на рамку смартфона очень сильно — в реальной жизни случайно приложить такое усилие точно не выйдет. А если уж пользователь специально решил уничтожить свой смартфон, то никакие средства защиты ему не помогут в любом случае.