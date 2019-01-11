Oppo R17 Pro King of Glory Edition и его функции

Компания Oppo выпустила королевский смартфон. Экранная панель обеспечивает разрешение 2280 х 1080 пикселей. Размер диагонали дисплея составляет 6,4 дюйма. В поверхность матрицы встроен сканер отпечатков пальцев. Селфи-камера имеет оптический блок на 25 МП.В целом спец редакция по своим параметрам совпадает с оригинальным вариантом. Электронная схема устройства базируется на мобильном чипсете Snapdragon 710. Электропитание обеспечивает батарея на 3700 мАч. Аккумулятор поддерживает технологию быстрой зарядки Super VOOC. Благодаря этой функции модель Oppo R17 Pro можно назвать лидером среди смартфонов по скорости зарядки батареи.Корпус имеет зеленую расцветку, а на тыльную сторону нанесен орнамент. Главная камера устройства состоит из трех модулей, включая два объектива с диафрагмой F/1.5 и F/2.5, а также 3D-сенсор Time of flight. Арсенал памяти включает в себя встроенный флэш-массив на 128 ГБ и 8 ГБ «оперативки».Стоимость смартфона составит 630 долларов.