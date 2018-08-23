Oppo R17 Pro с тройной камерой представлен официально

Компания Oppo представила топовый смартфон Oppo R17 Pro, одной из особенностей которого стал встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Новинку также оснастили 6,4 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, фронтальной камерой на основе 25-Мп датчика Sony IMX576, тройной основной камерой на 16 Мп с переменной диафрагмой f/1,5/2,4, 20 Мп с диафрагмой F/2,6 и вспомогательным модулем ToF 3D для трёхмерного сканирования, мощным процессором Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной и 128 флэш-памяти, аккумулятором на 3700 мАч с поддержкой SuperVOOC Flash Charge, а также предустановленной Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2. Смартфон появится в продаже в середине октября по цене 625 долларов.