Oppo Watch выпустили в Индии

После того, как крупнейшие компании на рынке электроники и цифровых технологий начали активно вкладывать средства в Индию, другие производители электроники стали активно запускать там свои новые гаджеты. Если вы прочитаете новости за последнюю неделю, то заметите, что очень часто в заголовках мелькает именно Индия. Вот и новые умные часы Oppo Watch тоже производитель решил выпускать именно в Индии, дабы привлечь больше аудитории и продать больше своих гаджетов в стране, где на текущий момент конкуренции практически нет. Ожидаем все больше и больше ярких новинок именно в этой стране, вопрос только в том, по какой стоимости Oppo Watch будут там продаваться. Все же этот рынок требует доступных гаджетов, тогда как Oppo Watch не совсем таковыми являются.

Комментарии и отзывы Oppo Watch
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