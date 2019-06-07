Oppo демонстрирует селфи-камеру под дисплеем

Производители смартфонов придумали уже множество креативных способов куда внедрить переднюю камеру, даже создали выдвижные механизмы, чтобы избежать вырезов на дисплее. Но теперь компания Oppo нашла новое немеханическое решение — установив камеру для селфи с заниженным экраном.

Ранее в своем посте на Weibo вице-президент Oppo Брайан Шен поделился коротким видеоклипом о том, как выглядит прототип смартфона без выемок. Приложение камеры было запущено, и, несмотря на отсутствие видимой фронтальной камеры, экран все еще показывал вид в реальном времени снимая потолок комнаты. Просто чтобы повысить доверие к видео, демонстрант также провел пальцем над тем местом, где предположительно скрывается камера.

Наличие немеханического решения для фронтальной камеры означает, что нет физического износа, и это еще одна вещь, о которой стоит беспокоиться. Тем не менее, в последующем сообщении Шен признался, что эта технология камеры под экраном все еще находится на ранних этапах.

О том, когда мы сможем увидеть эту технологию на смартфоне массового производства, пока нет информации, но мы предполагаем, что Vivo, главный конкурент Oppo в Китае, а также дочерняя компания, могут работать над аналогичной реализацией — на что намекает APEX Менеджер по продуктам концептуального телефона 2019 года еще в марте. В любом случае, надеюсь, мы услышим от Шена еще раз об этом в ближайшем будущем.