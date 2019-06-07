Oppo демонстрирует селфи-камеру под дисплеем

2019-06-07, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Oppo; [65]
Производители смартфонов придумали уже множество креативных способов куда внедрить переднюю камеру, даже создали выдвижные механизмы, чтобы избежать вырезов на дисплее. Но теперь компания Oppo нашла новое немеханическое решение — установив камеру для селфи с заниженным экраном.

Ранее в своем посте на Weibo вице-президент Oppo Брайан Шен поделился коротким видеоклипом о том, как выглядит прототип смартфона без выемок. Приложение камеры было запущено, и, несмотря на отсутствие видимой фронтальной камеры, экран все еще показывал вид в реальном времени снимая потолок комнаты. Просто чтобы повысить доверие к видео, демонстрант также провел пальцем над тем местом, где предположительно скрывается камера.

Наличие немеханического решения для фронтальной камеры означает, что нет физического износа, и это еще одна вещь, о которой стоит беспокоиться. Тем не менее, в последующем сообщении Шен признался, что эта технология камеры под экраном все еще находится на ранних этапах.

О том, когда мы сможем увидеть эту технологию на смартфоне массового производства, пока нет информации, но мы предполагаем, что Vivo, главный конкурент Oppo в Китае, а также дочерняя компания, могут работать над аналогичной реализацией — на что намекает APEX Менеджер по продуктам концептуального телефона 2019 года еще в марте. В любом случае, надеюсь, мы услышим от Шена еще раз об этом в ближайшем будущем.

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