Oppo готовит Find X10 с камерой на 100 Мп

Ещё в феврале текущего года инсайдеры сообщали, что Oppo и Huawei работают над необычными квадратными сенсорами изображения для будущих смартфонов — по аналогии с тем, что Apple использовала в серии iPhone 17. Теперь появились новые подробности о технологии, которую тестирует Oppo. Согласно свежей утечке, один из производителей Android-смартфонов сейчас испытывает фронтальную камеру с квадратным сенсором формата 1:1. Название бренда инсайдер не раскрыл, однако использованный в публикации эмодзи намекает именно на Oppo. Сообщается, что компания тестирует фронтальный сенсор на 100 Мп, который, по словам источника, превосходит решение Apple. В линейке iPhone 17 используется 18-мегапиксельный квадратный сенсор 1:1, позволяющий делать селфи как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации без необходимости поворачивать смартфон.

Других технических подробностей пока нет, однако ожидается, что Oppo может внедрить новую камеру в серию Find X10. Предположительно, дебют флагманов состоится уже в октябре текущего года. При этом некоторые инсайдеры сомневаются, что компания пойдёт на такой шаг. Стоит понимать, что фронтальная камера не является чем-то невероятно важным для потенциального покупателя — пользователи обращают внимание на батарею, дисплей, процессор, основную камеру. Селфи-камера важна, но она не является драйвером продаж, так что ставить сенсор на 100 Мп — слишком дорогое удовольствие на данный момент времени.