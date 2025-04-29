Oppo готовит к релизу флагманский Find X9 Pro

Компания Oppo представила свой текущий флагманский смартфон Find X8 Pro в октябре прошлого года, так что его преемник, Find X9 Pro, скорее всего, дебютирует в аналогичные сроки этой осенью. И уже сейчас появляются первые подробности о новинке — похоже, компания готовит серьёзные изменения в камерах. По слухам из Китая, Find X9 Pro получит только три тыльные камеры вместо четырёх, как у X8 Pro. Перископ останется один, но он будет оснащён крупным 200-мегапиксельным сенсором. Хотя пока нет точной информации, о каком именно сенсоре идёт речь, наиболее вероятно, что это Samsung ISOCELL HP9 — именно его сейчас массово используют китайские бренды.

Oppo, похоже, решила, что использование одного мощного перископа гораздо лучше, чем иметь два телеобъектива, но более низкого качества. И на самом деле это звучит достаточно логично, потому что гораздо интереснее снимать на одну действительно топовую камеру, чем иметь две средних. Под капотом у смартфона процессор Dimensity 9500 от MediaTek, что логично, учитывая, что X8 Pro работал на Dimensity 9400. Кроме того, ещё в феврале сообщалось, что линейка Find X9 будет состоять сразу из четырёх моделей — Find X9, X9+, X9 Pro и X9 Ultra. Все эти смартфоны, по словам инсайдеров, получат плоские дисплеи, а базовый Find X9 будет самым компактным — по размерам ближе к недавно выпущенному Find X8s. Стоимость новинок пока что не сообщают, но топовый флагман явно доступным решением не будет, тем более с такими камерами и процессором.
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