Oppo готовит к выпуску Reno Light

Компания Oppo собираются добавить больше устройств среднего класса, так как два телефона PCGM00 и PCGT00 только что прошли сертификацию. И очевидно, что после подробного изучения этих устройств, речь идет об версии Reno Light.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым FHD + AMOLED экраном с соотношением сторон 19,5:9 и встроенным датчиком отпечатков пальцев, процессором Snapdragon 710 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 3680 мАч поддерживающим быструю зарядку.

Кроме этого смартфон получит 16-Мп фронтальную камеру, а задняя панель оснащена двумя камерами (16 Мп и 2 Мп) и светодиодной вспышкой. Работать устройство будет на ОС Oppo Color.