Oppo готовит к выпуску наушники нового поколения Enco Buds2

В прошлом году Oppo выпустила беспроводные наушники Oppo Enco Buds, теперь компания готовит к запуску новое поколение TWS-наушников - Oppo Enco Buds2. Enco Buds2 появились на сертификационном веб-сайте TDRA UAE, а это подтверждает, что новинка будет выпущена в ближайшее время.

Они указаны на веб-сайте под номером модели ETE41 и названием модели «OPPO Enco Buds2». На данный момент, о модели мало что известно. Скорее всего они будут схожи с предыдущей версией Oppo Enco Buds, но с небольшими отличиями. Вспомним характеристики Enco Buds. Наушники оснащены 8-мм динамическими драйверами и поддерживают подключение по Bluetooth 5.2. Они могут быстро подключаться к любому устройству под управлением ColorOS и поддерживать аудиокодек AAC, а также Dolby Atmos Audio, имеют класс защиты IP54, поддерживают ENC (Environmental Noice Cancellation) для вызовов и сенсорного управления жестами. Наушники также поддерживают приложение HeyMelody для конфигураций и обновлений программного обеспечения. Наушники Oppo Enco Buds могут работать до 6 часов без подзарядки и до 24 часов с зарядным чехлом. Кейс можно заряжать через порт USB Type-C.

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