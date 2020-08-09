Oppo официально представила смартфон Reno4 Pro

Компания Oppo официально представила последнюю версию смартфона серии Reno.

Oppo Reno4 Pro оснащен 6,5-дюймовым изогнутым 3D-дисплеем E3 Super AMOLED с разрешением FHD+. Смартфон также имеет частоту дискретизации 180Hz сенсора с частотой обновления экрана 90Гц. Дисплей также может использоваться в качестве основного варианта безопасной биометрии со встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Oppo Reno4 Pro получила основную камеру из четырех модулей: 48-мегапиксельной основной камеры(датчик Sony IMX586), 8-мегапиксельной сверхширокой, 2-мегапиксельной макро и 2-мегапиксельной монообъектив. Это позволяет Reno4 Pro иметь возможность снимать портретный режим с ночной вспышкой или цветные фотографии с использованием цветного портретного фото AI, и даже фотографии 108MP с использованием режима Ultra Clear.

Фронтальная камера представляет собой одиночный 32-мегапиксельный объектив (датчик Sony IMX616).

Reno4 Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G в паре 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Также Oppo Reno4 Pro поддерживает зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор телефона емкостью 4000 мАч всего за 36 минут. Заряжается через порт USB-C.

Oppo Reno4 Pro доступен для предварительного заказа по рекомендованной розничной цене 899 долларов. Смартфон будет доступен в двух вариантах корпуса: Starry Night и Silky White.
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