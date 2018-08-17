Oppo подтвердила тройную камеру в смартфоне R17 Pro

Компания Oppo опубликовала видео, которое подтверждает дизайн и наличие тройной камеры в смартфоне Oppo R17 Pro. Вчера стало известно о том, что эта камера будет поддерживать технологию ToF 3D, представленную пару месяцев назад. Речь идет о технологии трёхмерного сканирования, которая, как утверждается, гораздо лучше той, что есть в iPhone X. Учитывая, что это основная камера, а не фронтальная, то, скорее всего, она будет использоваться в приложениях дополненной реальности. Также есть вероятность, что в смартфоне будет задействована стабилизированная камера с пятикратным зумом 5x Dual Camera Zoom, представленная еще в феврале прошлого года.

Что до смартфона Oppo R17, то база данных TENAA сообщает о 6,4-дюймовом дисплее, защищенном стеклом Corning Gorilla Glass 6, восьмиядерной платформе Snapdragon 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 616 и модемом Snapdragon X15 LTE, двойной основной камере, сканере отпечатков пальцев на задней панели и аккумуляторе на 3415 мАч.