Oppo представила наушники Enco Air5 Pro

Oppo официально представила в Китае новые беспроводные наушники среднего класса Enco Air5 Pro. Модель стала преемником прошлогодних Enco Air4 Pro и получила ряд заметных улучшений, которые, конечно, заинтересуют пользователей, которые слушают музыку достаточно активно. Enco Air5 Pro оснащены поддержкой Bluetooth 6.0 и 12 мм динамическими драйверами. По заявлению Oppo, амплитуда драйвера увеличена на 100 процентов, что обеспечивает более мощный и насыщенный бас. Сохранилась поддержка потокового аудио высокого разрешения через кодек LHDC 5.0, а система активного шумоподавления была доработана и теперь достигает уровня до 55 дБ.

Также новинка получила аккумуляторы увеличенной ёмкости — производитель обещает до 13 часов воспроизведения в режиме AAC при отключённом шумоподавлении, а с учётом зарядного кейса общее время работы достигает 54 часов. Также реализована возможность одновременного подключения к двум устройствам, поддержка объёмного 3D-звучания и встроенный ИИ-переводчик. Корпус наушников защищён по стандарту IP55 от пыли и влаги, но по современным меркам это достаточно слабо — у конкурентов есть более впечатляющая защита от непогоды, но для доступного решения это тоже неплохо. Enco Air5 Pro доступны в чёрном и белом цветах по цене 48 долларов, старт продаж в Китае намечен на 2 марта. И хотя производитель пока что ничего не говорит о релизе за пределами Китая, на деле обычно наушники всегда доезжают до глобального релиза спустя месяц.
