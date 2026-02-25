Oppo представила наушники Enco Air5 Pro

Также новинка получила аккумуляторы увеличенной ёмкости — производитель обещает до 13 часов воспроизведения в режиме AAC при отключённом шумоподавлении, а с учётом зарядного кейса общее время работы достигает 54 часов. Также реализована возможность одновременного подключения к двум устройствам, поддержка объёмного 3D-звучания и встроенный ИИ-переводчик. Корпус наушников защищён по стандарту IP55 от пыли и влаги, но по современным меркам это достаточно слабо — у конкурентов есть более впечатляющая защита от непогоды, но для доступного решения это тоже неплохо. Enco Air5 Pro доступны в чёрном и белом цветах по цене 48 долларов, старт продаж в Китае намечен на 2 марта. И хотя производитель пока что ничего не говорит о релизе за пределами Китая, на деле обычно наушники всегда доезжают до глобального релиза спустя месяц.