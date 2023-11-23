Oppo представила новый смартфон Reno11

Компания Oppo сегодня официально представила смартфоны Reno11 и Reno11 Pro с обновлённым дизайном задней панели и более современными процессорами нового поколения. Базовый смартфон Reno11 получил 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD. Экран с поддержкой 10-битной глубины цвета поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту считывания нажатия в 240 Гц. Также на фронтальной стороне смартфона имеется вырез под фронтальную камеру. За основу производительности смартфона взят процессор Dimensity 8200 от MediaTek, который Oppo использовала в Reno10 Pro.

Также смартфон Reno11 использует датчик изображения Sony LYT600 на 50 Мп для основной камеры на задней панели. Там же расположена 32-мегапиксельная портретная камера с 2-кратным зумом. Третья камера — это базовая 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с углом обзора 112 градусов. Ёмкость батареи данного смартфона составляет 4 800 мАч, что примерно на 5% больше, чем в моделях линейки Reno10. Максимальная скорость зарядки гаджета составляет 67 Вт, что является ухудшением по сравнению с предыдущим поколением, но Oppo утверждает, что смартфон заряжается с 0 до 50% всего за 19 минут. Это неплохой результат, но, безусловно, говорить о существенно мощной зарядке тоже не приходится. Новинка поставляется с предустановленной прошивкой Color OS 14 и поддерживает NFC, но у смартфона нет аудиоразъёма 3,5 мм или слота для microSD. Это немного огорчает в смартфоне среднего уровня.