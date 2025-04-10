Oppo представила смартфон Find X8 Ultra

Сегодня компания Oppo представила смартфон Find X8 Ultra — гаджет, который должен составить конкуренцию лучшим камерофонам на планете. Устройство поставляется с четырьмя камерами по 50 Мп, настроенными компанией Hasselblad, предоставляя пользователям объективы с зумом 3x и 6x, быстрый зум и достаточно высокое качество изображения с реалистичной цветопередачей. Кроме того, смартфон получил отдельную тактильную кнопку спуска затвора с сенсорным управлением зумом и новую настраиваемую кнопку, которую можно запрограммировать на различные действия (она заменила переключатель режимов).

Несмотря на относительно тонкий корпус, X8 Ultra оснащён огромной батареей ёмкостью 6100 мАч — больше, чем у любого прямого конкурента на рынке. Кроме того, гаджет поставляется с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. И, естественно, смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite и поставляется с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Как и большинство флагманов этого года от китайских производителей, он имеет рейтинги защиты IP68 и IP69 от пыли и воды. Интересно, что Oppo представила Find X8 Ultra одновременно с Find X8s и X8s Plus, обновлёнными версиями Find X8 на базе MediaTek Dimensity 9400 Plus. Find X8s — более компактный смартфон с экраном диагональю 6,3 дюйма, в то время как Find X8s Plus получил экран на 6,59 дюйма и большую батарею на 6000 мАч. Плохая новость заключается в том, что Oppo не планирует выпускать новые модели Find X8 за пределами Китая.
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