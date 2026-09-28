Oppo представила смартфон Reno 16t с камерой на 200 Мп

На тыльной панели установлена основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией изображения. Её дополняют 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 116 градусов и 50-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией. Телевик поддерживает 3,5-кратный оптический и до 120-кратного цифрового увеличения. Для селфи используется 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусировкой — она способна записывать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду, поддерживает съёмку с двух камер одновременно и HDR. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth и NFC, а также оснащён оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, портом USB Type-C и двумя слотами для nano-SIM. Цену производитель обещает раскрыть немного позже, но сроки не уточняются.