Oppo представила смартфон Reno 16t с камерой на 200 Мп

Компания Oppo представила смартфон Reno 16t, сделав ставку на необычный дизайн, крупный аккумулятор и систему из трёх камер. Oppo Reno 16t оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,32 дюйма с разрешением 2640х1216 пикселей, частотой обновления 120 Гц и плотностью 460 PPI. Дисплей способен отображать 1,07 млрд цветов и поддерживает частоту сенсора до 240 Гц, заявленная глобальная пиковая яркость составляет 1800 нит. За производительность отвечает процессор Dimensity 8550 Super, также смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6700 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

На тыльной панели установлена основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией изображения. Её дополняют 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 116 градусов и 50-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией. Телевик поддерживает 3,5-кратный оптический и до 120-кратного цифрового увеличения. Для селфи используется 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусировкой — она способна записывать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду, поддерживает съёмку с двух камер одновременно и HDR. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth и NFC, а также оснащён оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, портом USB Type-C и двумя слотами для nano-SIM. Цену производитель обещает раскрыть немного позже, но сроки не уточняются.