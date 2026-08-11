Смартфон Motorola Moto G Max показали на рендерах

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения смартфона Motorola Moto G Max, который будет представлен в Индии уже 14 августа. По предварительным данным, аппарат оснастят 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, 6 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYTIA 600) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, а также корпусом толщиной 8,60 мм и массой 213 граммов.