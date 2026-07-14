Представлен первый ИИ-смартфон StepX Neo

Китайская компания StepFun, о которой до сих пор мало кто слышал за пределами страны, объявила о разработке собственного смартфона. Однако новинка позиционируется не как обычное мобильное устройство, а как первый в мире смартфон с агентным искусственным интеллектом. Новый смартфон получил название StepX Neo — устройство работает под управлением операционной системы Step AOS и оснащено персональным интеллектуальным агентом под названием Step Amoo. Пользователь взаимодействует с ним с помощью обычного разговорного языка, как с современными ИИ-чат-ботами.

По словам компании, Step AOS создаёт специальную среду выполнения для интеллектуальных агентов и решает три ключевые проблемы подобных систем: —хранение памяти, принятие решений и выполнение задач. StepFun утверждает, что поиск информации в памяти агента занимает всего около 15 миллисекунд. Кроме того, заявлена развитая система автономного выполнения задач даже без постоянного подключения к интернету. Несмотря на акцент на локальной обработке данных, система не ограничивается вычислениями исключительно на устройстве. Для выполнения наиболее сложных задач используются облачные ресурсы, при этом компания заявляет, что личные данные пользователей не покидают смартфон. При этом пока что остаётся открытым вопрос о самой операционной системе Step AOS. На данный момент неизвестно, является ли она полностью самостоятельной платформой или представляет собой модифицированную версию Android.
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