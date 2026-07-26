Представлен необычный кабель Nubia Red Magic 100W

Бренд Nubia объявил о выпуске кабеля Red Magic 100W, который уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 20 долларов. Новинка отличается от обычных кабелей двухканальным преобразователем и поддержкой двухканальной быстрой зарядки суммарной мощностью 100 Вт. Прямой разъем выдает мощность в 45 Вт, а угловой разъем получил выходную мощность в 55 Вт. Таким кабелем удобно одновременно заряжать смартфон и внешний кулер, как, например, в случае с Red Magic 11S Pro. Также отметим наличие нейлоновой оплетки, штекеров из общей длины кабеля 150 см и длины ответвлений по 50 см. Производитель рекомендует использовать кабель с зарядным устройством мощностью 100 Вт.