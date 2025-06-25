Oppo представила смартфон Reno14 F

До недавнего времени серия Oppo Reno14 состояла всего из двух смартфонов — речь идёт про стандартную версию Reno14 и более продвинутую Reno14 Pro (условный флагман в линейке). Теперь к ним присоединилась третья модель, представленная без лишнего шума — Oppo Reno14 F. В отличие от первых двух моделей, которые работают на чипах MediaTek Dimensity, Reno14 F получил процессор Snapdragon 6 Gen 1 от Qualcomm. Также смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 512 ГБ памяти для хранения личного контента на накопителе UFS 3.1. Также устройство работает под управлением прошивки ColorOS 15, основанной на Android 15. Аппарат оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит.

Экран защищён стеклом AGC Dragontrail DT-STAR D+ и поддерживает работу с мокрыми пальцами или в перчатках, что довольно важно в современных условиях, когда дисплеи почти не отличаются друг от друга. Камеры — ещё одна сильная сторона устройства. Основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения выглядит весьма внушительно, а дополненная ультраширокоугольная камера на 8 Мп с автофокусом позволяет делать неплохие панорамные снимки. Ещё смартфон поставляется с макрообъективом на 2 Мп и фронтальной камерой с автофокусом на 32 Мп. Интересно, что смартфон получил внушительный аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Автономность должна быть более чем приличной.