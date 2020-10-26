Oppo представила умные часы Watch RX в стиле League of Legends

Компания Oppo представила умные часы Watch RX в стиле League of Legends. Умные часы оснащены круглым циферблатом и синим ремешком с надписью "Ясуо", одного из персонажей из видеоигры League of Legends. Часы будут выпущены в ограниченном количестве.

Также была выпущена версии Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition и Oppo Watch League of Legends Limited Edition. Ожидается, что они попадут на рынок с 1 ноября. Oppo Watch получит зеленый силиконовый ремешок с квадратным циферблатом. Часы работают на операционной системе Wear OS. Стоимость умных часов к сожалению не объявлены.
Комментарии и отзывы Oppo Watch RX League of Legends
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