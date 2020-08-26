Oppo продемонстрировала дизайн смартфона серии F17

Oppo выпустила видео, где демонстрирует дизайн будущей серии смартфонов F17 и F17 Pro. Компания назвала серию самым тонким смартфоном 2020 года, толщина новинки составит всего 7,48 мм, а вес 164 грамма. На задней панели мы видим модуль из четырех камер.

Также известно, что смартфон получит сканер отпечатка пальцев под дисплеем. Рядом с портом USB расположен 3,5 мм разъем для наушников. Более подробные характеристики появятся после официального анонса. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в сентябре.

Комментарии и отзывы Oppo F17 и F17 Pro
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