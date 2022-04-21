Oppo выпустил недорогой Smart TV K9x с разрешением 4K

Oppo представила K9x Smart TV , более дешевую альтернативу телевизору K9, выпущенному в прошлом году. K9x имеет 65-дюймовый экран со светодиодной подсветкой, обеспечивающей полное разрешение 4K.

Компания может похвастаться тем, что телевизор поддерживает 10,7 миллиарда цветов и технологию уменьшения синего света для защиты ваших глаз. Oppo также утверждает, что алгоритм AI PQ будет улучшать качество изображения кадр за кадром. Стоит отметить, что максимальная яркость K9x Smart TV составляет 280 нит, поэтому он не может отображать HDR-контент. Телевизор оснащен стереодинамиками мощностью 20 Вт и технологией Dolby Audio. В основе телевизора лежит четырехъядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A53. Устройство имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти. В качестве интерфейса используется ColorOS TV, а управлять K9x Smart TV можно с помощью голосового помощника Xiaobu. На устройстве есть три порта HDMI и порт Ethernet. Кроме того, телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi для более плавного беспроводного соединения.
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