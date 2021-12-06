Опубликован краш-тест Ulefone Armor 12 5G

В сети появилось очередное видео, посвященное защищенному смартфону Ulefone Armor 12 5G. Если в предыдущем ролике нам показывали, как аппарат тестируют в заводских условиях, то на этот раз ему устроили самый настоящий краш-тест. Смартфон роняют с разной высоты на бетон и в воду, а также проливают на него чай. Напомним, что одной из главных особенностей устройства является антибактериальное покрытие.

Armor 12 5G Ulefone также оснащается 6,52-дюймовым дисплеем, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5180 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, модулем NFC, предустановленной ОС Android 11, стереодинамиками с громкостью 106 дБ, защитой от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD810G.