Опубликован новый тизер Huawei P40

Компания Huawei опубликовала официальный тизер флагманского смартфона Huawei P40, подтверждающий дату онлайн-презентации – 26 марта. Также короткое видео демонстрирует выступающую основную камеру – по традиции главную особенность данной флагманского линейки.

Ранее сообщалось, что старший представитель линейки, Huawei P40 Pro, получит основную камеру с пятью модулями. Главный модуль характеризуется 52-Мп датчиком Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с пикселями размером 1,22 мкм. Также отметим сверхширокоугольный модуль с 40-Мп датчиком Sony IMX650 формата 1/1,5 дюйма, два телефото модуля с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом, а также ToF-камеру.