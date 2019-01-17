Опубликован первый видеообзор Google Pixel 3 Lite

В сети появился видеообзор смартфона среднего уровня Google Pixel 3 Lite, до официального анонса которого остается еще несколько месяцев. В ролике говорится, что аппарат будет представлен после конференции Google I/O, которая запланирована на май этого года. Видео раскрыло характеристики смартфона: процессор Qualcomm Snapdragon 670, 5,56-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 12,2-Мп основная камера со светосильным объективом F/1,8 и оптической стабилизацией, 8 Мп фронтальная камера, аккумулятор на 2915 мАч и предустановленная операционная система Android 9.0 Pie. Корпус новинки сделан из поликарбоната, имеются разъем для на наушников и USB-C.