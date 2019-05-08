Опубликован потенциальный рендер Samsung Galaxy Note10

Авторитетный искатель утечек Ice Univerce поделился рендером, на котором изображен неназванный смартфон. В описании инсайдер написал, что такое расположение фронтальной камеры будет лучшем до тех пор, пока производители не научатся прятать ее под дисплеем. Напомним, что недавно вице-президент Samsung Mobile Communication R&D Group Display Ян Бюнг-Дук заявил, что его компания уже работает над таким решением. Неудивительно, что некоторые эксперты уверены, что перед нами изображение топового смартфона Samsung Galaxy Note10, выход которого ожидается в конце августа-начале сентября 2019 года.