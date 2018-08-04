Опубликован схематический рендер HTC U12 Life

В сеть утекло схематическое изображение смартфона HTC U12 Life, который еще не был представлен официально. Дизайн устройства сильно напоминает смартфон Google Pixel 2, за производство которого отвечала как раз HTC. Впрочем, расположение и ориентация сдвоенной основной камеры позаимствовано у iPhone X. Что до характеристик, то устройству прочат 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, основную камеру с датчиками на 16 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 13 Мп, а также аккумулятор на 3600 мАч.