Опубликована подборка фото с камеры смартфона Honor 30S

В сети появилась подборка фотографий, сделанных на камеру только что представленного смартфона Honor 30S. Снимки демонстрируют возможности 3-кратного оптического и 30-кратного цифрового зума. Новинку оснастили восьмиядерным чипсетом Kirin 820 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп модулем телефото и 2 Мп модулем для макросъемки, фронтальной камерой на 16 Мп, 6,5-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR10+ и сертификатом TUV, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.