Опубликована разборка смартфона Honor 9X

Компания опубликовала фотографии официальной разборки смартфона Honor 9X, который был представлен всего день назад. Отметим, что крышка держится на клею, системная плата с прикрыта специальной крышкой, а извлечение выдвижной камеры не составляет большого труда. Напомним, что Honor 9X и Honor 9X Pro оснащаются предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч.

Стандартная модель получила двойную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 2 Мп, а старшая – модули на 48, 8 и 2 Мп. Honor 9X в версии на 4/64 будет стоить 205 долларов, 6/64 – 235 долларов, а 6/128 – 275 долларов. Honor 9X Pro получил две версии 8/128 и 8/256, которые оценены в 320 и 350 долларов. При этом в старшей модели используется память UFS 2.1.