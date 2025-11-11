Опубликованы 4K Motion-снимки с Honor 500 Pro

В сети появились примеры фотографий, сделанных на флагманский смартфон Honor 500 Pro в режиме в режиме 4K Motion Photo. Снимки демонстрируют эффект Break the Frame Live для съемки ярких моментов в движении.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, предустановленной MagicOS 10 на базе ОС Android 16, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископ), 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками, модулями NFC, ИК-датчиком и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69.