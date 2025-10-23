Realme 15T оценили в 22 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон Realme 15T, который оценен в 22, 24 и 27 тысяч рублей за конфигурации с 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. В подарок все покупатели получат беспроводные наушники Realme Buds T200X.

Напомним, что смартфон оснащается 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2372:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6400 Max 5G, системой охлаждения AirFlow VC площадью 6050 мм² с термографитом, сдвоенной основной камерой с модулями 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт и обратной на 10 Вт, защитой от воды и пыли по стандартам IP66/68/69, корпусом толщиной 7,79 мм и стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio.