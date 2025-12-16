Honor Magic8 Lite получила улучшенный аккумулятор

Чуть больше недели назад в Европе был представлен смартфон HONOR Magic8 Lite. Сегодня стало известно, что глобальная версия устройства, которая выйдет на остальных рынках, получит аккумулятор увеличенной ёмкости – 8300 мАч против 7500 мАч.

Напомним, что смартфон также оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2640:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 5 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69K, корпусом толщиной 7,76 мм и массой 189 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.
