Samsung Galaxy S26 Ultra получит более быструю память

Компания Samsung, вероятно, представит свою новейшую память LPDDR6 на выставке CES 2026, однако будущий флагман Galaxy S26 Ultra, по имеющимся данным, сохранит стандарт LPDDR5X. Главное отличие будет заключаться в том, что память устройства станет быстрее — её пропускная способность вырастет с 8,5 до 10,7 Гбит/сек. И, как ни удивительно, это небольшое на первый взгляд повышение скорости обещает целый ряд заметных улучшений, особенно в работе камеры и теплоотводе. По данным инсайдера Ice Universe, переход на более быструю LPDDR5X-память обеспечит Galaxy S26 Ultra ощутимые преимущества по сравнению с S25 Ultra. Так, 200-мегапиксельная основная камера нового флагмана сможет делать снимки на 20–25 процентов быстрее, что повысит точность фокусировки и детализацию.

Увеличенная скорость обмена данными позволит системе нейропроцессора обрабатывать изображения оперативнее, что улучшит качество ночных кадров и снизит уровень шумов. Кроме того, пользователи, снимающие видео в разрешении 8K или 4K, заметят более стабильную запись благодаря увеличенному объёму пропускной способности. Среди других преимуществ отмечаются ускоренный на 30 процентов экспорт фото и видео, улучшенные HDR и портретные режимы. Ещё одно немаловажное изменение связано с эффективностью — новая версия LPDDR5X работает при более низком напряжении, что снижает тепловыделение примерно на 10-15%. Это существенное преимущество для тонкого флагманского смартфона.