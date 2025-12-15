Vivo S50 оценили в 325 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона S50, который среди прочего получил 6,59-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2750:1260 точек, частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Новинка также характеризуется производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 или 16 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA 700V и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископ с OIS) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, 3D-ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, корпусом толщиной 7,49 до 7,59 мм в зависимости от версии, а также серьезной защитой от пыли и воды (IP68 и IP69). Цена базовой версии в Китае составила 325 долларов.