Опубликованы характеристики мобильной 3D-карты NVIDIA GeForce RTX 2080

Китайские источники поделились предварительными характеристиками мобильных видеокарт NVIDIA RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060, которые будут выполнены в виде модулей MXM. Карта RTX 2080 характеризуется GPU TU104, 2944 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, базовой частотой 1515 МГц, повышенной – 1847 МГц, разогнанной – 1860 МГц, а также TDP на уровне 200 Вт.

Модель GeForce RTX 2070 MXM будет построена на GPU TU106 с 2340 ядрами CUDA. Базовая частота составит 1410 МГц, повышенная – 1740 МГц, TDP – 150 Вт, а подсистема памяти будет такой же, как у старшей модели. Наконец младшая модель характеризуется GPU TU106, 1920 ядрами CUDA, 6 ГБ GDDR6 памяти со 192 разрядной шиной и той частотой, базовой частотой GPU 1320 МГц, повышенной – 1620 МГц, TDP – 100-120 Вт.