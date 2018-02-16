Опубликованы характеристики смартфона Nokia 7 Plus

Стало известно, что анонс изделия ожидается на MWC 2018 и должен состояться 25 февраля. Новинку оснастили 6-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 точек. В основе гаджета ляжет чипсет Snapdragon 660 от Qualcomm, двойная камера ZEISS (13 + 12 Мп) с 2-кратным оптическим зумом и сканер пальцевых отпечатков. Объемы ОЗУ и ПЗУ составят 4 и 64 Гб. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Предусмотрены модули Wi-Fi, Bluetooth 5, порт USB Type-C и два SIM-слота. Предлагаться смартфон будет в белом и сером исполнениях с оранжевыми акцентами.