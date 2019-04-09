Опубликованы качественные рендеры iPhone XI и iPhone XI Max

Авторитетный искатель утечек Бен Гескин поделился качественным изображением смартфонов iPhone XI и iPhone XI Max, которые еще не были представлены официально. Перед нами устройства с 6,1- и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями и тройной камерой, которая состоит из широкоугольного модуля, камеры с двухкратным зумом и ультраширокоугольного модуля. Пока нет никаких доказательств, что смартфоны получат именно такой дизайн, однако два года назад именно Гескин первым раскрыл внешность iPhone X. Официальный анонс новых iPhone по традиции ожидается в сентябре.