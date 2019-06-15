Опубликованы качественные рендеры iPhone XR 2019

Искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился качественными изображениями смартфона iPhone XR 2019, заключенного в прозрачный чехол. Рендеры подтверждают предыдущие слухи о двойной основной камере в квадратном блоке. Старшие модели получат тройную камеру. Также отметим большой вырез в верху экрана, который никуда не делся. Напомним, что «чёлка» впервые появилась пару лет назад в iPhone X, после чего её скопировали некоторые китайские производители. Однако сейчас большинство смартфонов имеют более компактный каплевидный вырез или вовсе выдвижные фронтальные камеры. Официальная презентация новых смартфонов Apple ожидается в сентябре этого года.