Опубликованы новые рендеры смартфона Samsung Galaxy S10

2018-10-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10; [301]
В сети появилось несколько новых концепт-изображений флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который будет представлен в первом квартале 2019 года. По мнению автора, который пожелал остаться анонимным, нас ждет одна заметная рамка вверху, где будут расположены камера, вырез громкоговорителя и датчики. Согласно предыдущим слухам, рамки над дисплеем не будет вовсе, а камера и датчики будут встроены в сам дисплей. Боковые кромки будут загнуты, как и предыдущих поколений Galaxy S. Задняя панель привлекает внимание тройной основной камерой с датчиками на 48 Мп, 20 Мп и 12 Мп.


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