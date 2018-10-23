Опубликованы новые рендеры смартфона Samsung Galaxy S10

В сети появилось несколько новых концепт-изображений флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который будет представлен в первом квартале 2019 года. По мнению автора, который пожелал остаться анонимным, нас ждет одна заметная рамка вверху, где будут расположены камера, вырез громкоговорителя и датчики. Согласно предыдущим слухам, рамки над дисплеем не будет вовсе, а камера и датчики будут встроены в сам дисплей. Боковые кромки будут загнуты, как и предыдущих поколений Galaxy S. Задняя панель привлекает внимание тройной основной камерой с датчиками на 48 Мп, 20 Мп и 12 Мп.