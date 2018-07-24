Опубликованы официальные рендеры Meizu 16 и 16 Plus

Старший вице-президент Meizu Ли Нан поделился официальными рендерами смартфонов Meizu 16 и 16 Plus, официальный анонс которых запланирован на 8 августа. Сообщается, что это ответ на фото, утекшие сегодня из базы данных китайского регулятора TENAA. На новых изображениях можно заметить изогнутые края экрана, тонкие рамки, стеклянную заднюю панель, а также двойную камеру со светодиодной вспышкой. По данным TENAA, габариты младшей версии составят 150,5:73,2:7,3 мм, а емкость аккумулятора – 2950 мАч. Размеры старшей модели равны 160,4:78,2:7,3 мм, а емкость аккумулятора - 3570 мАч.