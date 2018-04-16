Опубликованы официальные рендеры Moto E5 и Moto E5 Plus

Сетевые источники опубликовали целую подборку качественных рендеров смартфона Moto E5 и Moto E5 Plus, которые еще не были представлены официально. Ранее старшая модель засветилась в бенчмарке Geekbench, который раскрыл сведения о 3 ГБ оперативной памяти, операционной системе Android 8.0 и восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц, графикой Adreno 505 и модемом LTE Snapdragon X6 (LTE Cat. 4). Moto E5 прочат 5-дюймовый экран, светодиодную вспышку для фронтальной камеры, интерфейс micro-USB, поддержку двух SIM-карт, GPS, Wi-Fi, Bluetooth и 3,5-мм аудиоразъем на верхнем торце смартфона.