Опубликованы первые фото и видео с камеры смартфона Honor 30 Pro+

Известный инсайдер Xiaomishka опубликовал первые фото и видео, сделанные на основную камеру только что представленного камерофона Honor 30 Pro+. Напомним, что этот смартфон занял второе место в рейтинге авторитетной лаборатории DxOMark, оценивающей в числе прочего фото и видеовозможности смартфонов. Видео предлагает оценить возможности местного зума, оптической стабилизации и скорость работы автофокуса.

Напомним, что Honor 30 Pro+ оснастили квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX700 на 50 Мп, как в Huawei P40 Pro, 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратный цифровым зумом, 16 Мп сверхширокоугольной и 5 Мп телефото-модулями.