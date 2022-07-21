Опубликованы первые изображения смартфона Motorola Razr 2022

В сети появились новые фотографии смартфона Moto Razr 2022. По сравнению с версией Motorola Razr 2019 года, смартфон получил очень необычную упаковку.

Motorola Razr 2022 получит 6,7-дюймовый складной дисплей FHD+ P-OLED с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. Razr 2022 будет иметь 3-дюймовый дополнительный дисплей. Устройство оснастят 50-мп основной камерой и 13-мп сверхширокоугольной камерой. Селфи-камера представлена 32-мп датчиком. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 и MyUX.

Ранее, генеральный менеджер Lenovo Чен Джин в живую показал во включенном состоянии смартфон Motorola Razr 2022.

Motorola выпустит смартфон Razr следующего поколения в конце этого месяца.